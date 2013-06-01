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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Реал Сосьедад
Депортиво - Реал Сосьедад: обзор матча 01 июня 2013
Депортиво
01.06.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
22'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Рики
90'
+1
89'
Желтая карточка
А. Гризманн
Желтая карточка
Н. Оливейра
89'
Желтая карточка
А. Агилар
86'
86'
Замена
И. Ансотеги
️️️️
Х. Прието
84'
Вторая желтая
М. Бергара
82'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Д. Арансубиа
82'
79'
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Ильярраменди
70'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
К. Вела
Желтая карточка
Х. Домингес
67'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
А. Айтами
56'
Замена
Д. Саломау
️️️️
Б. Гама
46'
Желтая карточка
А. Айтами
41'
Желтая карточка
Силвиу
38'
30'
Желтая карточка
М. Бергара
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
4-3-2-1
1
Арансубиа
28
Силвиу
16
Айтами
83
Зе Каштру
19
Пабло
28
Домингес
21
Агилар
16
Гама
21
Валерон
21
Пицци
11
Рики
4-3-3
1
Браво
3
де ла Белья
19
Мартинес
26
Мартинес
3
Гонсалес
14
Ильярраменди
5
Бергара
10
Прието
10
Вела
9
Агиррече
7
Гризманн
16
Гама
17
Саломау
17
Саломау
16
Гама
16
Айтами
7
Оливейра
7
Оливейра
16
Айтами
10
Прието
15
Ансотеги
15
Ансотеги
10
Прието
14
Ильярраменди
5
Кастро
5
Кастро
14
Ильярраменди
10
Вела
17
Зурутуса
17
Зурутуса
10
Вела
Остались в запасе
Депортиво
Реал Сосьедад
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Фернандо Васкес
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Депортиво - Реал Сосьедад
7
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Риасор
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