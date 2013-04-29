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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Депортиво
Бетис - Депортиво: обзор матча 29 апреля 2013
Бетис
29.04.2013, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
49'
Х. Молина
7'
Рики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Депортиво
90'
+3
Желтая карточка
А. Агилар
90'
+2
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Пицци
82'
Замена
З. Каштру
️️️️
Рики
78'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Х. Карлос Валерон
77'
Желтая карточка
Пицци
Желтая карточка
Начо
70'
Желтая карточка
Х. Чика
69'
Замена
Хуанкар
️️️️
Х. Кэмпбелл
65'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
63'
59'
Желтая карточка
А. Агилар
Замена
Марио
️️️️
Д. Перки
55'
ГОЛ! 1:1!
Х. Молина
Пас отдал
Б. Эчебаррия
49'
Замена
Д. Пабон
️️️️
А. Вадильо
46'
Желтая карточка
А. Вадильо
43'
38'
Желтая карточка
А. Айтами
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
29'
7'
ГОЛ! 0:1!
Рики
Пас отдал
Б. Гама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Бетис
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-2-1-3
13
Адриан
23
Начо
24
Перки
4
Амайя
2
Чика
87
Каньяс
7
Эчебаррия
14
Вадильо
24
Кастро
10
Кэмпбелл
19
Молина
4-3-2-1
1
Арансубиа
19
Пабло
4
Кака
16
Айтами
28
Силвиу
16
Гама
28
Домингес
21
Агилар
21
Пицци
21
Валерон
11
Рики
24
Перки
3
Марио
3
Марио
24
Перки
10
Кэмпбелл
27
Хуанкар
27
Хуанкар
10
Кэмпбелл
14
Вадильо
11
Пабон
11
Пабон
14
Вадильо
11
Рики
83
Зе Каштру
83
Зе Каштру
11
Рики
21
Пицци
17
Камуньяс
17
Камуньяс
21
Пицци
21
Валерон
7
Оливейра
7
Оливейра
21
Валерон
Остались в запасе
Бетис
Депортиво
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Фернандо Васкес
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Фернандо Васкес
Статистика матча Бетис - Депортиво
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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