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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Севилья
Депортиво - Севилья: обзор матча 24 сентября 2012
Депортиво
24.09.2012, понедельник, 23:30
Испания. Примера, 5 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
75'
А. Негредо
84'
И. Ракитич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Севилья
88'
Желтая карточка
Х. Навас
87'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
И. Ракитич
Замена
А. Сантуш
️️️️
Х. Домингес
87'
84'
ГОЛ! 0:2!
И. Ракитич
79'
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Х. Мадуро
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Х. Карлос Валерон
78'
75'
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
Сисиньо
73'
Замена
Ману
️️️️
П. Троховски
65'
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Сисиньо
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
15
Петр Троховски
ПП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-3-2-1
1
Арансубиа
6
Эвалдо
16
Айтами
24
Марчена
19
Пабло
16
Гама
28
Домингес
21
Агилар
21
Пицци
21
Валерон
11
Рики
3-3-3-1
25
Палоп
16
Навас
4
Ботиа
4
Спахич
11
Сисиньо
17
Медель
3
Наварро
15
Троховски
23
Мадуро
11
Ракитич
21
Негредо
28
Домингес
8
Сантуш
8
Сантуш
28
Домингес
21
Валерон
17
Камуньяс
17
Камуньяс
21
Валерон
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
23
Мадуро
20
Кампанья
20
Кампанья
23
Мадуро
11
Ракитич
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
11
Ракитич
15
Троховски
7
Ману
7
Ману
15
Троховски
Остались в запасе
Депортиво
Севилья
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Депортиво - Севилья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Риасор
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