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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Барселона
Депортиво - Барселона: обзор матча 20 октября 2012
Депортиво
20.10.2012, суббота, 23:59
Испания. Примера, 8 тур
4 : 5
Завершен
Барселона
26'
Пицци (П)
37'
А. Бергантиньос
47'
Пицци
79'
Ж. Альба (АГ)
3'
Ж. Альба
8'
К. Тельо
18'
Л. Месси
43'
Л. Месси
77'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Барселона
85'
Желтая карточка
Л. Месси
Замена
Д. Саломау
️️️️
Рики
80'
ГОЛ в свои ворота! 4:5!
Ж. Альба
79'
77'
Желтая карточка
С. Фабрегас
77'
ГОЛ! 3:5!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
61'
Замена
Хави
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Х. Карлос Валерон
61'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Б. Гама
61'
Желтая карточка
Лауре
60'
Желтая карточка
Х. Карлос Валерон
58'
56'
Замена
Педро
️️️️
К. Тельо
54'
Замена
Адриано
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
Айосе
52'
49'
Вторая желтая
Х. Маскерано
ГОЛ! 3:4!
Пицци
47'
43'
ГОЛ! 2:4!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
А. Бергантиньос
40'
38'
Желтая карточка
А. Иньеста
ГОЛ! 2:3!
А. Бергантиньос
37'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Пицци
26'
20'
Желтая карточка
Х. Маскерано
18'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
8'
ГОЛ! 0:2!
К. Тельо
Пас отдал
Л. Месси
3'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Альба
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
21
Айосе
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
16
Бруно Гама
ЛП
21
Абель Агилар
ОП
4
Алекс Бергантиньос
ОП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
4
Сеск Фабрегас
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
28
Хуан Домингес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Арансубиа
21
Айосе
24
Марчена
83
Зе Каштру
15
Лауре
21
Агилар
4
Бергантиньос
16
Гама
21
Валерон
21
Пицци
11
Рики
4-1-2-2-1
26
Вальдес
33
Монтойя
14
Маскерано
5
Бускетс
18
Альба
8
Сонг
4
Фабрегас
8
Иньеста
10
Месси
37
Тельо
7
Вилья
21
Валерон
17
Камуньяс
17
Камуньяс
21
Валерон
11
Рики
17
Саломау
17
Саломау
11
Рики
16
Гама
7
Оливейра
7
Оливейра
16
Гама
7
Вилья
3
Адриано
3
Адриано
7
Вилья
4
Фабрегас
6
Хави
6
Хави
4
Фабрегас
37
Тельо
9
Педро
9
Педро
37
Тельо
Остались в запасе
Депортиво
Барселона
1
Герман Люкс
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Депортиво - Барселона
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс Футбол" 23:55 (прямая)
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