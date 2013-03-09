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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Депортиво
Барселона - Депортиво: обзор матча 09 марта 2013
Барселона
09.03.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
38'
А. Санчес
88'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Депортиво
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Санчес
88'
Желтая карточка
А. Сонг
84'
77'
Замена
Х. Домингес
️️️️
П. Ассунсао
Замена
С. Бускетс
️️️️
С. Фабрегас
75'
71'
Замена
Д. Саломау
️️️️
Н. Оливейра
Желтая карточка
К. Пуйоль
70'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Т. Алькантара
67'
Замена
Л. Месси
️️️️
Д. Вилья
62'
62'
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Х. Карлос Валерон
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
Д. Алвес
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛАЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
(К)
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ОП
21
Абель Агилар
ОП
21
Хуан Карлос Валерон
ЦП
21
Пицци
АП
16
Бруно Гама
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
3-2-2-1-2
13
Пинто
14
Маскерано
5
Пуйоль
10
Алвес
3
Адриано
8
Сонг
6
Алькантара
4
Фабрегас
37
Тельо
7
Вилья
4
Санчес
4-2-1-2-1
1
Арансубиа
19
Пабло
44
Инсуа
16
Айтами
28
Силвиу
12
Ассунсао
21
Агилар
21
Валерон
16
Гама
21
Пицци
7
Оливейра
4
Фабрегас
5
Бускетс
5
Бускетс
4
Фабрегас
6
Алькантара
8
Иньеста
8
Иньеста
6
Алькантара
7
Вилья
10
Месси
10
Месси
7
Вилья
21
Валерон
17
Камуньяс
17
Камуньяс
21
Валерон
12
Ассунсао
28
Домингес
28
Домингес
12
Ассунсао
7
Оливейра
17
Саломау
17
Саломау
7
Оливейра
Остались в запасе
Барселона
Депортиво
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Жорди Роура
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
Главный тренер
Фернандо Васкес
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
Главный тренер
Жорди Роура
Главный тренер
Фернандо Васкес
Статистика матча Барселона - Депортиво
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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