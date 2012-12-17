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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Вальядолид
Депортиво - Вальядолид: обзор матча 17 декабря 2012
Депортиво
17.12.2012, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Вальядолид
84'
Замена
Р. Пенья
️️️️
А. Буэно
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Рики
82'
78'
Замена
Л. Састре
️️️️
А. Рубио
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Пицци
76'
Желтая карточка
Д. Саломау
67'
66'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Манушу
Замена
Д. Саломау
️️️️
Х. Карлос Валерон
62'
Желтая карточка
К. Марчена
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
9
Манушу
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Луис Састре
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
4-3-2-1
1
Люкс
6
Эвалдо
24
Марчена
16
Айтами
15
Лауре
16
Гама
21
Агилар
4
Бергантиньос
21
Валерон
21
Пицци
11
Рики
4-1-3-2
25
Эрнандес
2
Рукавина
5
Серену
4
Валиенте
18
Баленсиага
20
Перес
10
Гонсалес
7
Омар
18
Рубио
19
Буэно
9
Манушу
11
Рики
17
Камуньяс
17
Камуньяс
11
Рики
21
Валерон
17
Саломау
17
Саломау
21
Валерон
21
Пицци
7
Оливейра
7
Оливейра
21
Пицци
19
Буэно
7
Пенья
7
Пенья
19
Буэно
18
Рубио
22
Састре
22
Састре
18
Рубио
9
Манушу
24
Гуэрра
24
Гуэрра
9
Манушу
Остались в запасе
Депортиво
Вальядолид
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Даниэль Арансубиа
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Даниэль Арансубиа
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
Остались в запасе
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Депортиво - Вальядолид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
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Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
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Вальядолид
- : -
14.11.2026
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1 : 2
08.11.2026
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Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Риасор
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