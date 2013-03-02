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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Райо Вальекано
Депортиво - Райо Вальекано: обзор матча 02 марта 2013
Депортиво
02.03.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 0
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Райо Вальекано
Вторая желтая
К. Марчена
85'
82'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Х. Фуэго
Желтая карточка
К. Марчена
78'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Б. Гама
78'
Желтая карточка
З. Каштру
77'
74'
Замена
А. Делибашич
️️️️
А. Домингес
69'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Л. Баптистао
67'
Желтая карточка
Ж. Амат
Замена
Х. Домингес
️️️️
П. Ассунсао
66'
65'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
45'
+1
Желтая карточка
А. Домингес
43'
Желтая карточка
А. Гальвез
Замена
Д. Саломау
️️️️
Рики
21'
17'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
21
Айосе
ЛЗ
28
Силвиу
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
83
Зе Каштру
ПЗ
21
Абель Агилар
ОП
12
Пауло Ассунсао
ОП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Пицци
АП
16
Бруно Гама
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Пити
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
4-2-3-1
1
Арансубиа
21
Айосе
28
Силвиу
24
Марчена
83
Зе Каштру
21
Агилар
12
Ассунсао
21
Валерон
21
Пицци
16
Гама
11
Рики
4-4-2
23
Рубен
2
Тито
6
Гальвез
5
Амат
20
Касадо
10
Пити
18
Фуэго
10
Трасоррас
10
Домингес
7
Бангура
12
Баптистао
12
Ассунсао
28
Домингес
28
Домингес
12
Ассунсао
11
Рики
17
Саломау
17
Саломау
11
Рики
16
Гама
7
Оливейра
7
Оливейра
16
Гама
12
Баптистао
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
12
Баптистао
18
Фуэго
8
Гонсалес
8
Гонсалес
18
Фуэго
10
Домингес
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Домингес
Остались в запасе
Депортиво
Райо Вальекано
1
Герман Люкс
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Фернандо Васкес
1
Давид Кобеньо
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Фернандо Васкес
Статистика матча Депортиво - Райо Вальекано
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Риасор
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