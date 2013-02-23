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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Реал
Депортиво - Реал: обзор матча 23 февраля 2013
Депортиво
23.02.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Реал
35'
Рики
73'
Кака
88'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реал
90'
+1
Вторая желтая
А. Ди Мария
90'
Желтая карточка
А. Ди Мария
88'
ГОЛ! 1:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
75'
73'
ГОЛ! 1:1!
Кака
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
Айосе
71'
66'
Желтая карточка
Х. Кальехон
Желтая карточка
А. Агилар
62'
Замена
Х. Васкес
️️️️
Кака
58'
57'
Замена
К. Роналду
️️️️
Марсело
57'
Замена
М. Озил
️️️️
Л. Модрич
57'
Замена
С. Хедира
️️️️
М. Эссьен
54'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Пицци
39'
ГОЛ! 1:0!
Рики
Пас отдал
Пицци
35'
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
Силвиу
26'
17'
Желтая карточка
Р. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
28
Силвиу
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ОП
21
Абель Агилар
ОП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
(К)
АП
16
Бруно Гама
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
(К)
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
1
Арансубиа
21
Айосе
4
Кака
24
Марчена
28
Силвиу
12
Ассунсао
21
Агилар
21
Пицци
21
Валерон
16
Гама
11
Рики
4-1-1-3-1
13
Лопес
5
Арбелоа
3
Пепе
6
Карвалью
12
Марсело
2
Эссьен
10
Модрич
11
Ди Мария
10
Кака
7
Кальехон
9
Игуаин
28
Силвиу
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
28
Силвиу
4
Кака
20
Васкес
20
Васкес
4
Кака
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
2
Эссьен
28
Хедира
28
Хедира
2
Эссьен
10
Модрич
10
Озил
10
Озил
10
Модрич
12
Марсело
7
Роналду
7
Роналду
12
Марсело
Остались в запасе
Депортиво
Реал
1
Герман Люкс
ВР
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
28
Хуан Домингес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
Главный тренер
Фернандо Васкес
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
28
Хуан Домингес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Депортиво - Реал
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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