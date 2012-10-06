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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Депортиво
Райо Вальекано - Депортиво: обзор матча 06 октября 2012
Райо Вальекано
06.10.2012, суббота, 18:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво
18'
Пити
30'
Х. Карлос
41'
Пицци (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Депортиво
Желтая карточка
Н. Нильсен
90'
Желтая карточка
Ж. Амат
82'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
77'
75'
Замена
Айосе
️️️️
З. Каштру
Замена
Н. Нильсен
️️️️
А. Делибашич
71'
Желтая карточка
Рубен
69'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Пити
64'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
А. Домингес
62'
Желтая карточка
А. Домингес
60'
59'
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Х. Карлос Валерон
54'
Желтая карточка
А. Бергантиньос
48'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Эвалдо
47'
Желтая карточка
Рики
Желтая карточка
Х. Фуэго
41'
41'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Пицци
ГОЛ! 2:0!
Х. Карлос
Пас отдал
А. Делибашич
30'
ГОЛ! 1:0!
Пити
18'
Желтая карточка
М. Лабака
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
10
Пити
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
15
Мохаммед Абу
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
28
Хуан Домингес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-4-2
23
Рубен
20
Касадо
4
Лабака
5
Амат
2
Тито
11
Хосе Карлос
10
Домингес
18
Фуэго
10
Пити
12
Баптистао
23
Делибашич
4-3-2-1
1
Арансубиа
24
Марчена
15
Лауре
83
Зе Каштру
6
Эвалдо
4
Бергантиньос
21
Агилар
16
Гама
21
Пицци
21
Валерон
11
Рики
23
Делибашич
23
Нильсен
23
Нильсен
23
Делибашич
10
Домингес
8
Гонсалес
8
Гонсалес
10
Домингес
10
Пити
7
Бангура
7
Бангура
10
Пити
83
Зе Каштру
21
Айосе
21
Айосе
83
Зе Каштру
21
Валерон
17
Камуньяс
17
Камуньяс
21
Валерон
6
Эвалдо
7
Оливейра
7
Оливейра
6
Эвалдо
Остались в запасе
Райо Вальекано
Депортиво
15
Мохаммед Абу
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
15
Мохаммед Абу
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Райо Вальекано - Депортиво
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Вальекас
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