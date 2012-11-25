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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Депортиво
Атлетик - Депортиво: обзор матча 25 ноября 2012
Атлетик
25.11.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
24'
О. де Маркос
52'
А. Агилар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Депортиво
83'
Замена
Р. Бодипо
️️️️
Рики
79'
Замена
П. Инсуа
️️️️
Р. Миранда
Желтая карточка
О. де Маркос
74'
71'
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Х. Карлос Валерон
Замена
И. Гомес
️️️️
Й. Ортенече
70'
Желтая карточка
Й. Ортенече
66'
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Агилар
Пас отдал
Х. Карлос Валерон
Желтая карточка
А. Итурраспе
41'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
39'
34'
Желтая карточка
Лауре
28'
Желтая карточка
А. Агилар
ГОЛ! 1:0!
О. де Маркос
Пас отдал
М. Сусаета
24'
17'
Желтая карточка
Айосе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Депортиво
13
Марк Мартинес
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
20
Хесус Васкес
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
45
Аморебиета
5
Экиза
18
Ортенече
51
Ираола
8
Итурраспе
21
Эррера
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
4-3-2-1
1
Люкс
15
Лауре
16
Айтами
24
Миранда
21
Айосе
16
Гама
21
Агилар
4
Бергантиньос
21
Пицци
21
Валерон
11
Рики
18
Ортенече
11
Гомес
11
Гомес
18
Ортенече
24
Миранда
44
Инсуа
44
Инсуа
24
Миранда
21
Валерон
17
Камуньяс
17
Камуньяс
21
Валерон
11
Рики
23
Бодипо
23
Бодипо
11
Рики
Остались в запасе
Атлетик
Депортиво
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Марк Мартинес
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Хесус Васкес
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
13
Марк Мартинес
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Хесус Васкес
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Атлетик - Депортиво
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Сан Мамес
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