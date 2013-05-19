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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Эспаньол
Депортиво - Эспаньол: обзор матча 19 мая 2013
Депортиво
19.05.2013, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
50'
Б. Гама
90+1'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Эспаньол
ГОЛ! 2:0!
Н. Оливейра
Пас отдал
М. Пабло
90'
+1
86'
Желтая карточка
Д. Колотто
85'
Замена
М. Петров
️️️️
Х. Верду
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
80'
Замена
Кака
️️️️
Х. Карлос Валерон
76'
72'
Замена
Симау
️️️️
Р. Баэна
Желтая карточка
Х. Карлос Валерон
66'
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
А. Агилар
65'
59'
Замена
К. Гомес
️️️️
С. Техера
56'
Желтая карточка
Х. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Б. Гама
Пас отдал
Рики
50'
45'
Желтая карточка
К. Альварес
41'
Желтая карточка
Р. Баэна
Желтая карточка
А. Агилар
34'
Желтая карточка
М. Пабло
30'
13'
Желтая карточка
С. Техера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
4
Кака
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Монсо Ферран
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
20
Симау
ЛП
16
Кристиан
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
4-3-2-1
1
Арансубиа
28
Силвиу
83
Зе Каштру
16
Айтами
19
Пабло
16
Гама
21
Агилар
28
Домингес
21
Валерон
21
Пицци
11
Рики
3-4-1-2
1
Альварес
19
Колотто
5
Родригес
27
Альварес
22
Вакасо
21
Лопес
15
Баэна
8
Техера
25
Верду
9
Гарсия
7
Стуани
21
Валерон
4
Кака
4
Кака
21
Валерон
21
Агилар
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
21
Агилар
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
25
Верду
19
Петров
19
Петров
25
Верду
15
Баэна
20
Симау
20
Симау
15
Баэна
8
Техера
6
Гомес
6
Гомес
8
Техера
Остались в запасе
Депортиво
Эспаньол
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
20
Хесус Васкес
ЦП
Главный тренер
Фернандо Васкес
29
Монсо Ферран
ЦЗ
16
Кристиан
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
20
Хесус Васкес
ЦП
Остались в запасе
29
Монсо Ферран
ЦЗ
16
Кристиан
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Депортиво - Эспаньол
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Риасор
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