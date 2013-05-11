Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Депортиво
Вальядолид - Депортиво: обзор матча 11 мая 2013
Вальядолид
11.05.2013, суббота, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
48'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Депортиво
88'
Замена
А. Сантуш
️️️️
М. Пабло
Замена
Х. Бараха
️️️️
О. Гонсалес
87'
86'
Замена
Х. Васкес
️️️️
Х. Домингес
Замена
А. Буэно
️️️️
Д. Ларссон
74'
73'
Желтая карточка
Н. Оливейра
Желтая карточка
Х. Гуэрра
71'
64'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
А. Бергантиньос
Замена
Л. Састре
️️️️
А. Рубио
58'
Желтая карточка
А. Рукавина
50'
ГОЛ! 1:0!
Х. Гуэрра
Пас отдал
П. Эберт
48'
Желтая карточка
А. Рубио
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
18
Альваро Рубио
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-1-3-2
25
Хименес
18
Баленсиага
2
Рукавина
18
Руэда
4
Валиенте
20
Перес
20
Эберт
10
Гонсалес
18
Рубио
24
Гуэрра
12
Ларссон
4-3-2-1
1
Арансубиа
19
Пабло
83
Зе Каштру
16
Айтами
28
Силвиу
4
Бергантиньос
28
Домингес
16
Гама
21
Валерон
21
Пицци
11
Рики
10
Гонсалес
8
Бараха
8
Бараха
10
Гонсалес
18
Рубио
22
Састре
22
Састре
18
Рубио
12
Ларссон
19
Буэно
19
Буэно
12
Ларссон
19
Пабло
8
Сантуш
8
Сантуш
19
Пабло
28
Домингес
20
Васкес
20
Васкес
28
Домингес
4
Бергантиньос
7
Оливейра
7
Оливейра
4
Бергантиньос
Остались в запасе
Вальядолид
Депортиво
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
Главный тренер
Фернандо Васкес
Остались в запасе
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Фернандо Васкес
Статистика матча Вальядолид - Депортиво
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Хосе Соррилья
Новости команд
Все
Вальядолид
Депортиво
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+