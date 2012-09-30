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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Депортиво
Реал - Депортиво: обзор матча 30 сентября 2012
Реал
30.09.2012, воскресенье, 21:50
Испания. Примера, 6 тур
5 : 1
Завершен
Депортиво
21'
К. Роналду (П)
36'
А. Ди Мария
40'
К. Роналду
66'
Пепе
84'
К. Роналду (П)
16'
Рики
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Депортиво
ГОЛ с пенальти! 5:1!
К. Роналду
84'
83'
Желтая карточка
Эвалдо
68'
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Х. Домингес
ГОЛ! 4:1!
Пепе
Пас отдал
Х. Алонсо
66'
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
63'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Л. Модрич
56'
54'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
Желтая карточка
Л. Модрич
47'
46'
Замена
Лауре
️️️️
М. Пабло
Замена
Кака
️️️️
М. Озил
46'
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
40'
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Л. Модрич
36'
Желтая карточка
М. Озил
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
21'
20'
Желтая карточка
М. Пабло
16'
ГОЛ! 0:1!
Рики
Пас отдал
Б. Гама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
(К)
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ОП
21
Абель Агилар
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Пицци
АП
16
Бруно Гама
ПП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
3
Пепе
28
Хедира
10
Модрич
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-2-2-1-1
1
Арансубиа
19
Пабло
24
Марчена
83
Зе Каштру
6
Эвалдо
4
Бергантиньос
21
Агилар
16
Гама
28
Домингес
21
Пицци
11
Рики
10
Модрич
3
Алонсо
3
Алонсо
10
Модрич
10
Озил
10
Кака
10
Кака
10
Озил
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
19
Пабло
15
Лауре
15
Лауре
19
Пабло
28
Домингес
17
Камуньяс
17
Камуньяс
28
Домингес
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
Остались в запасе
Реал
Депортиво
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Реал - Депортиво
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:45 (прямая)
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