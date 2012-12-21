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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Депортиво
Эспаньол - Депортиво: обзор матча 21 декабря 2012
Эспаньол
21.12.2012, пятница, 01:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
31'
Симау
88'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Депортиво
90'
+4
Желтая карточка
Пицци
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Х. Верду
90'
ГОЛ! 2:0!
К. Стуани
Пас отдал
Р. Баэна
88'
Желтая карточка
Р. Баэна
84'
78'
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Д. Саломау
Замена
К. Стуани
️️️️
М. Вакасо
77'
71'
Замена
А. Сантуш
️️️️
А. Бергантиньос
60'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
Замена
Р. Баэна
️️️️
В. Санчес
46'
36'
Желтая карточка
А. Айтами
ГОЛ! 1:0!
Симау
31'
Желтая карточка
В. Санчес
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
20
Симау
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Пицци
АП
17
Диого Саломау
ПП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
16
Кристиан
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-4-1-1
1
Касилья
6
Капдевила
15
Морено
18
Форлин
19
Колотто
20
Симау
4
Санчес
21
Лопес
22
Вакасо
25
Верду
9
Гарсия
4-4-1-1
1
Люкс
19
Пабло
16
Айтами
24
Марчена
6
Эвалдо
17
Саломау
21
Агилар
4
Бергантиньос
16
Гама
21
Пицци
11
Рики
4
Санчес
15
Баэна
15
Баэна
4
Санчес
22
Вакасо
7
Стуани
7
Стуани
22
Вакасо
25
Верду
25
Альбин
25
Альбин
25
Верду
4
Бергантиньос
8
Сантуш
8
Сантуш
4
Бергантиньос
17
Саломау
21
Валерон
21
Валерон
17
Саломау
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
Остались в запасе
Эспаньол
Депортиво
16
Кристиан
ЦП
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
16
Кристиан
ЦП
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Эспаньол - Депортиво
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Стейдж Фронт
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