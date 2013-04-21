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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетик
Депортиво - Атлетик: обзор матча 21 апреля 2013
Депортиво
21.04.2013, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
38'
Б. Гама
44'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетик
90'
+1
Желтая карточка
Б. Экиза
89'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
А. Адурис
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
87'
81'
Вторая желтая
А. Итурраспе
76'
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Муньяин
76'
Замена
И. Гомес
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
П. Ассунсао
️️️️
Х. Карлос Валерон
71'
Желтая карточка
Рики
60'
50'
Желтая карточка
М. Сусаета
44'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
А. Ираола
ГОЛ! 1:0!
Б. Гама
38'
32'
Желтая карточка
А. Итурраспе
23'
Желтая карточка
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-3-2-1
1
Арансубиа
28
Силвиу
16
Айтами
4
Кака
19
Пабло
16
Гама
28
Домингес
4
Бергантиньос
21
Валерон
21
Пицци
11
Рики
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
51
Ираола
5
Экиза
18
Ортенече
14
Сусаета
8
Итурраспе
18
Гурпеги
21
Эррера
10
Муньяин
12
Льоренте
21
Валерон
12
Ассунсао
12
Ассунсао
21
Валерон
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
Адурис
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
Адурис
12
Льоренте
11
Гомес
11
Гомес
12
Льоренте
10
Муньяин
20
Адурис
20
Адурис
10
Муньяин
Остались в запасе
Депортиво
Атлетик
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
17
Диого Саломау
ПП
Главный тренер
Фернандо Васкес
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
17
Диого Саломау
ПП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Депортиво - Атлетик
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Риасор
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