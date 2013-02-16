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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Депортиво
Севилья - Депортиво: обзор матча 16 февраля 2013
Севилья
16.02.2013, суббота, 00:30
Испания. Примера, 24 тур
3 : 1
Завершен
Депортиво
6'
И. Ракитич
27'
Г. Медель
40'
Г. Медель
32'
Ж. Кондогбиа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Депортиво
Желтая карточка
Э. Спахич
90'
+2
Замена
М. Стеванович
️️️️
Ж. Кондогбиа
79'
76'
Замена
Д. Саломау
️️️️
Рики
Желтая карточка
И. Ракитич
74'
Замена
Ману
️️️️
Х. Антонио Рейес
71'
66'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
П. Ассунсао
Желтая карточка
А. Ботиа
65'
57'
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
А. Бергантиньос
Замена
А. Ботиа
️️️️
Коке
46'
44'
Желтая карточка
П. Ассунсао
Желтая карточка
Коке
43'
ГОЛ! 3:1!
Г. Медель
Пас отдал
А. Морено
40'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
36'
32'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ж. Кондогбиа
ГОЛ! 2:0!
Г. Медель
Пас отдал
Х. Навас
27'
14'
Желтая карточка
А. Агилар
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
Пас отдал
Коке
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
28
Силвиу
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Севилья
23
Хулиан
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
17
Хави Эрвас
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-3-3-1
34
Бету
23
Коке
17
Фасио
4
Спахич
5
Морено
17
Медель
16
Навас
19
Рейес
11
Ракитич
19
Кондогбиа
21
Негредо
4-4-1-1
1
Арансубиа
6
Эвалдо
83
Зе Каштру
4
Кака
28
Силвиу
4
Бергантиньос
21
Агилар
12
Ассунсао
16
Гама
21
Пицци
11
Рики
19
Кондогбиа
9
Стеванович
9
Стеванович
19
Кондогбиа
23
Коке
4
Ботиа
4
Ботиа
23
Коке
19
Рейес
7
Ману
7
Ману
19
Рейес
4
Бергантиньос
21
Валерон
21
Валерон
4
Бергантиньос
11
Рики
17
Саломау
17
Саломау
11
Рики
12
Ассунсао
7
Оливейра
7
Оливейра
12
Ассунсао
Остались в запасе
Севилья
Депортиво
17
Хави Эрвас
ЦП
23
Хулиан
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
17
Хави Эрвас
ЦП
23
Хулиан
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Севилья - Депортиво
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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