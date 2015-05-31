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Хосе Мария Басанта
Статистика
Хосе Мария Басанта - статистика
Завершил карьеру
3 апреля 1984 (42)
#15 | Защитник
188 см | 78 кг
Аргентина | Мексика
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
24
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
3 : 0
31.05.2015
Кьево
81' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Палермо
2 : 3
24.05.2015
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3 : 0
18.05.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
2 : 3
10.05.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
3 : 1
03.05.2015
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
3 : 2
29.04.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 3
26.04.2015
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0 : 1
20.04.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
3 : 0
12.04.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
2 : 0
04.04.2015
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
2 : 2
22.03.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
2 : 1
16.03.2015
Милан
1' - 120'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
4 : 0
09.03.2015
Фиорентина
1' - 90'
27'
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
1 : 1
22.02.2015
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3 : 2
08.02.2015
Аталанта
1' - 90'
18'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
1 : 1
31.01.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 1
25.01.2015
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 2
18.01.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
4 : 3
11.01.2015
Палермо
1' - 90'
51'
82'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1 : 0
06.01.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
1 : 1
21.12.2014
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
1 : 4
14.12.2014
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0 : 0
05.12.2014
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
0 : 4
30.11.2014
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1 : 2
23.11.2014
Фиорентина
1' - 90'
80'
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
0 : 1
09.11.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
3 : 1
02.11.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
3 : 0
29.10.2014
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
1 : 1
26.10.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
0 : 2
19.10.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
3 : 0
05.10.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1 : 1
28.09.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
0 : 0
24.09.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
0 : 1
21.09.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 0
14.09.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2 : 0
30.08.2014
Фиорентина
Был в запасе
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