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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Удинезе
Фиорентина - Удинезе: обзор матча 29 октября 2014
Фиорентина
29.10.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 0
Завершен
Удинезе
44'
Х. Бабакар
70'
Х. Бабакар
80'
Б. Валеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Удинезе
Замена
Хоакин
️️️️
Х. Куадрадо
85'
ГОЛ! 3:0!
Б. Валеро
Пас отдал
Х. Куадрадо
80'
78'
Замена
П. Коне
️️️️
Л. Муриэль
76'
Замена
Д. Пинци
️️️️
Аллан
Замена
Н. Томович
️️️️
М. Паскуаль
76'
ГОЛ! 2:0!
Х. Бабакар
Пас отдал
Х. Куадрадо
70'
67'
Желтая карточка
И. Пирис
Замена
А. Аквилани
️️️️
Д. Писарро
62'
Желтая карточка
С. Савич
60'
60'
Замена
С. Теро
️️️️
Б. Фернандеш
55'
Желтая карточка
Аллан
52'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабакар
44'
Желтая карточка
М. Алонсо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Марко Марин
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
4-4-2
33
Нето
3
Алонсо
15
Басанта
15
Савич
21
Паскуаль
6
Валеро
27
Куртич
7
Писарро
7
Куадрадо
15
Бабакар
72
Иличич
4-3-1-2
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
28
Арто
4
Пирис
8
Гильерме
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
10
Ди Натале
10
Муриэль
21
Паскуаль
4
Томович
4
Томович
21
Паскуаль
7
Писарро
20
Аквилани
20
Аквилани
7
Писарро
7
Куадрадо
17
Хоакин
17
Хоакин
7
Куадрадо
10
Муриэль
33
Коне
33
Коне
10
Муриэль
25
Аллан
3
Пинци
3
Пинци
25
Аллан
8
Фернандеш
77
Теро
77
Теро
8
Фернандеш
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Артемио Франки
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