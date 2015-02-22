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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Торино
Фиорентина - Торино: обзор матча 22 февраля 2015
Фиорентина
22.02.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Торино
85'
М. Салах
87'
Д. Вивес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Торино
87'
ГОЛ! 1:1!
Д. Вивес
86'
Замена
Амаури
️️️️
А. Фарнеруд
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
А. Джилардино
85'
Замена
А. Джилардино
️️️️
Х. Бабакар
78'
75'
Замена
А. Гацци
️️️️
М. Бенасси
Замена
М. Салах
️️️️
А. Диаманти
66'
65'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Ф. Квальярелла
58'
Желтая карточка
Э. Моретти
Замена
Хоакин
️️️️
А. Рози
56'
49'
Желтая карточка
М. Бенасси
35'
Желтая карточка
Б. Перес
Желтая карточка
А. Диаманти
34'
10'
Желтая карточка
Д. Вивес
Пенальти не реализован!
Х. Бабакар
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
17
Хоакин
ПВ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
4
Томович
20
Рози
2
Гонсало
15
Басанта
11
Варгас
47
Бадель
20
Аквилани
23
Диаманти
15
Бабакар
72
Иличич
4-4-2
93
Паделли
18
Янссон
24
Моретти
52
Максимович
3
Молинаро
33
Перес
5
Вивес
9
Фарнеруд
24
Бенасси
27
Квальярелла
11
Лопес
23
Диаманти
10
Салах
10
Салах
23
Диаманти
20
Рози
17
Хоакин
17
Хоакин
20
Рози
15
Бабакар
19
Джилардино
19
Джилардино
15
Бабакар
24
Бенасси
14
Гацци
14
Гацци
24
Бенасси
27
Квальярелла
77
Мартинес
77
Мартинес
27
Квальярелла
9
Фарнеруд
11
Амаури
11
Амаури
9
Фарнеруд
Остались в запасе
Фиорентина
Торино
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Фиорентина - Торино
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Артемио Франки
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