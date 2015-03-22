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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фиорентина
Удинезе - Фиорентина: обзор матча 22 марта 2015
Удинезе
22.03.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
15'
М. Ваге
62'
П. Коне
50'
М. Гомес
53'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Фиорентина
85'
Замена
А. Джилардино
️️️️
Хоакин
Замена
А. Геихо
️️️️
А. Ди Натале
80'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Гильерме
79'
Желтая карточка
Данило
72'
Желтая карточка
Д. Пинци
69'
69'
Замена
М. Салах
️️️️
Й. Иличич
62'
Желтая карточка
М. Гомес
ГОЛ! 2:2!
П. Коне
Пас отдал
А. Ди Натале
62'
61'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Б. Валеро
57'
Желтая карточка
Я. Куртич
Замена
С. Теро
️️️️
Г. Силва
56'
53'
ГОЛ! 1:2!
М. Гомес
Пас отдал
Й. Иличич
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Й. Иличич
Желтая карточка
М. Ваге
49'
48'
Желтая карточка
Й. Иличич
ГОЛ! 1:0!
М. Ваге
Пас отдал
Г. Силва
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
24
Алексис Сапата
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
3-2-4-1
1
Карнезис
4
Пирис
5
Данило
13
Ваге
11
Силва
30
Видмер
3
Пинци
8
Гильерме
25
Аллан
33
Коне
10
Ди Натале
4-3-1-2
33
Нето
2
Гонсало
15
Басанта
4
Томович
21
Паскуаль
27
Куртич
6
Валеро
47
Бадель
17
Хоакин
27
Гомес
72
Иличич
8
Гильерме
8
Фернандеш
8
Фернандеш
8
Гильерме
10
Ди Натале
19
Геихо
19
Геихо
10
Ди Натале
11
Силва
77
Теро
77
Теро
11
Силва
6
Валеро
14
Фернандес
14
Фернандес
6
Валеро
72
Иличич
10
Салах
10
Салах
72
Иличич
17
Хоакин
19
Джилардино
19
Джилардино
17
Хоакин
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Удинезе Арена
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