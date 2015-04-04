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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сампдория
Фиорентина - Сампдория: обзор матча 04 апреля 2015
Фиорентина
04.04.2015, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
61'
А. Диаманти
64'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сампдория
Замена
А. Лаццари
️️️️
М. Салах
90'
83'
Замена
Э. Муньос
️️️️
А. Романьоли
Замена
Х. Варгас
️️️️
А. Аквилани
83'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Диаманти
76'
74'
Замена
П. Вшолек
️️️️
Л. Де Сильвестри
69'
Желтая карточка
В. Реджини
67'
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Р. Сориано
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
М. Гомес
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Диаманти
Пас отдал
М. Бадель
61'
Желтая карточка
А. Диаманти
44'
Желтая карточка
Гонсало
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Сампдория
1
Альберто Фрисон
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-3-2-1
33
Нето
3
Алонсо
15
Басанта
2
Гонсало
4
Ричардс
6
Валеро
20
Аквилани
47
Бадель
23
Диаманти
10
Салах
27
Гомес
4-3-3
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
26
Романьоли
26
Сильвестре
13
Реджини
17
Паломбо
21
Сориано
14
Мба Обьянг
10
Муриэль
9
Это'О
23
Эдер
20
Аквилани
11
Варгас
11
Варгас
20
Аквилани
10
Салах
10
Лаццари
10
Лаццари
10
Салах
23
Диаманти
14
Фернандес
14
Фернандес
23
Диаманти
29
Де Сильвестри
22
Вшолек
22
Вшолек
29
Де Сильвестри
26
Романьоли
6
Муньос
6
Муньос
26
Романьоли
21
Сориано
18
Бергессио
18
Бергессио
21
Сориано
Остались в запасе
Фиорентина
Сампдория
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Альберто Фрисон
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Фрисон
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Фиорентина - Сампдория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Артемио Франки
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