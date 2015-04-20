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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Верона
Фиорентина - Верона: обзор матча 20 апреля 2015
Фиорентина
20.04.2015, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Верона
90'
М. Оббади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Верона
90'
ГОЛ! 0:1!
М. Оббади
88'
Желтая карточка
Э. Пизано
83'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Б. Янкович
76'
Замена
Г. Родригес
️️️️
Р. Маркес
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Лаццари
75'
71'
Замена
М. Оббади
️️️️
П. Тахцидис
Желтая карточка
А. Рози
68'
Пенальти не реализован!
А. Диаманти
67'
66'
Желтая карточка
Рафаэль
Замена
М. Салах
️️️️
Х. Бабакар
62'
61'
Желтая карточка
Д. Сала
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Й. Иличич
55'
39'
Желтая карточка
Б. Янкович
36'
Желтая карточка
Хуанито
Желтая карточка
Й. Иличич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
17
Хоакин
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
21
Паскуаль
15
Басанта
4
Томович
20
Рози
10
Лаццари
20
Аквилани
47
Бадель
23
Диаманти
19
Джилардино
72
Иличич
4-3-1-2
77
Рафаэль
18
Морас
4
Маркес
5
Пизано
33
Агостини
7
Сала
19
Греко
77
Тахцидис
21
Хуанито
7
Янкович
18
Тони
10
Лаццари
14
Фернандес
14
Фернандес
10
Лаццари
Бабакар
10
Салах
10
Салах
Бабакар
72
Иличич
15
Бабакар
15
Бабакар
72
Иличич
77
Тахцидис
21
Оббади
21
Оббади
77
Тахцидис
4
Маркес
4
Родригес
4
Родригес
4
Маркес
7
Янкович
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
7
Янкович
Остались в запасе
Фиорентина
Верона
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
15
Густаво Кампаньяро
ОП
70
Фернандиньо
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
70
Фернандиньо
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Фиорентина - Верона
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Артемио Франки
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