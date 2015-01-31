Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фиорентина
Дженоа - Фиорентина: обзор матча 31 января 2015
Дженоа
31.01.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
14'
Ч. Тэтэрушану (АГ)
54'
Гонсало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фиорентина
Замена
А. Иццо
️️️️
С. Стураро
90'
+1
Замена
А. Рози
️️️️
Я. Фальке
87'
84'
Замена
М. Ричардс
️️️️
Гонсало
Желтая карточка
С. Стураро
83'
Вторая желтая
Н. Бурдиссо
81'
74'
Замена
А. Джилардино
️️️️
Х. Бабакар
73'
Желтая карточка
Б. Валеро
Замена
М. Лестьенн
️️️️
М. Ньянг
70'
69'
Замена
Я. Куртич
️️️️
А. Диаманти
54'
ГОЛ! 1:1!
Гонсало
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ч. Тэтэрушану
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Хоакин
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
3-4-1-2
1
Перин
8
Бурдиссо
87
Де Майо
14
Ронкалья
8
Ринкон
88
Эденилсон
27
Стураро
33
Куцка
44
Фальке
99
Ньянг
8
Перотти
3-4-2-1
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
15
Басанта
4
Томович
47
Бадель
6
Валеро
14
Фернандес
11
Варгас
17
Хоакин
23
Диаманти
15
Бабакар
27
Стураро
4
Иццо
4
Иццо
27
Стураро
44
Фальке
20
Рози
20
Рози
44
Фальке
99
Ньянг
17
Лестьенн
17
Лестьенн
99
Ньянг
2
Гонсало
4
Ричардс
4
Ричардс
2
Гонсало
23
Диаманти
27
Куртич
27
Куртич
23
Диаманти
15
Бабакар
19
Джилардино
19
Джилардино
15
Бабакар
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+