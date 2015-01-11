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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Палермо
Фиорентина - Палермо: обзор матча 11 января 2015
Фиорентина
11.01.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
4 : 3
Завершен
Палермо
20'
М. Паскуаль
51'
Х. Мария Басанта
65'
Х. Куадрадо
74'
Хоакин
59'
Р. Квайсон
61'
Р. Квайсон
81'
А. Белотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Палермо
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Фернандес
87'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Х. Куадрадо
83'
Желтая карточка
Х. Мария Басанта
82'
82'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Л. Ригони
81'
ГОЛ с пенальти! 4:3!
А. Белотти
Замена
М. Ричардс
️️️️
М. Алонсо
78'
Желтая карточка
Хоакин
76'
ГОЛ! 4:2!
Хоакин
Пас отдал
М. Алонсо
74'
66'
Желтая карточка
М. Морганелла
ГОЛ! 3:2!
Х. Куадрадо
Пас отдал
М. Паскуаль
65'
Желтая карточка
Б. Валеро
63'
63'
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Лазаар
61'
ГОЛ! 2:2!
Р. Квайсон
59'
ГОЛ! 2:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
А. Белотти
54'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Э. Мареска
ГОЛ! 2:0!
Х. Мария Басанта
51'
Желтая карточка
Н. Томович
43'
41'
Желтая карточка
Л. Ригони
ГОЛ! 1:0!
М. Паскуаль
Пас отдал
Х. Куадрадо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
43
Симоне Минелли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
22
Марко Марин
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-4-1-1
16
Тэтэрушану
3
Алонсо
15
Басанта
4
Томович
21
Паскуаль
7
Писарро
14
Фернандес
6
Валеро
7
Куадрадо
17
Хоакин
27
Гомес
3-5-1-1
70
Соррентино
6
Муньос
21
Гонсалес
3
Феддаль
89
Морганелла
30
Ригони
8
Баррето
16
Мареска
33
Лазаар
20
Васкес
11
Белотти
3
Алонсо
4
Ричардс
4
Ричардс
3
Алонсо
14
Фернандес
11
Варгас
11
Варгас
14
Фернандес
7
Куадрадо
27
Куртич
27
Куртич
7
Куадрадо
33
Лазаар
33
Эмерсон
33
Эмерсон
33
Лазаар
30
Ригони
19
Больцони
19
Больцони
30
Ригони
16
Мареска
19
Квайсон
19
Квайсон
16
Мареска
Остались в запасе
Фиорентина
Палермо
43
Симоне Минелли
ЦП
19
Лука Леццерини
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
22
Марко Марин
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
43
Симоне Минелли
ЦП
19
Лука Леццерини
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
22
Марко Марин
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Фиорентина - Палермо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Артемио Франки
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