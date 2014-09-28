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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Фиорентина
Торино - Фиорентина: обзор матча 28 сентября 2014
Торино
28.09.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
62'
Ф. Квальярелла
77'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Фиорентина
Замена
К. Молинаро
️️️️
М. Дармиан
87'
Желтая карточка
Р. Перес
77'
77'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
М. Ричардс
77'
ГОЛ! 1:1!
Х. Бабакар
Пас отдал
Ф. Бернардески
Замена
М. Бенасси
️️️️
Х. Санчес Миньо
72'
68'
Замена
А. Аквилани
️️️️
Б. Валеро
63'
Замена
Д. Писарро
️️️️
М. Бадель
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Б. Перес
62'
Замена
Р. Перес
️️️️
О. Эль-Каддури
57'
56'
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
Х. Санчес Миньо
50'
19'
Желтая карточка
Х. Бабакар
Желтая карточка
Э. Моретти
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4-5-1
1
Жилле
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
36
Дармиан
5
Вивес
7
Эль-Каддури
33
Перес
14
Гацци
14
Санчес Миньо
27
Квальярелла
4-4-2
33
Нето
4
Ричардс
2
Гонсало
15
Савич
21
Паскуаль
14
Фернандес
27
Куртич
47
Бадель
6
Валеро
15
Бабакар
72
Иличич
36
Дармиан
3
Молинаро
3
Молинаро
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
21
Перес
21
Перес
7
Эль-Каддури
14
Санчес Миньо
24
Бенасси
24
Бенасси
14
Санчес Миньо
47
Бадель
7
Писарро
7
Писарро
47
Бадель
6
Валеро
20
Аквилани
20
Аквилани
6
Валеро
4
Ричардс
10
Бернардески
10
Бернардески
4
Ричардс
Остались в запасе
Торино
Фиорентина
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Торино - Фиорентина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
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