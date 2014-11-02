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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Фиорентина
Сампдория - Фиорентина: обзор матча 02 ноября 2014
Сампдория
02.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 1
Завершен
Фиорентина
27'
А. Паломбо (П)
43'
Л. Риццо
78'
Эдер
45'
С. Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Фиорентина
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Сориано
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Эдер
78'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Л. Риццо
71'
69'
Замена
М. Гомес
️️️️
Х. Куадрадо
65'
Замена
М. Паскуаль
️️️️
М. Ричардс
Замена
Эдер
️️️️
Г. Бергессио
65'
59'
Желтая карточка
Х. Бабакар
58'
Желтая карточка
Гонсало
58'
Замена
Д. Писарро
️️️️
М. Бадель
Желтая карточка
Л. Риццо
57'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
55'
45'
ГОЛ! 2:1!
С. Савич
Пас отдал
Б. Валеро
ГОЛ! 2:0!
Л. Риццо
43'
42'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
А. Паломбо
32'
32'
Пенальти не реализован!
Гонсало
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Паломбо
27'
19'
Желтая карточка
М. Ричардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сампдория
96
Самуэле Массоло
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
22
Марко Марин
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-4-2
44
Ромеро
13
Реджини
15
Месба
29
Каччиаторе
29
Де Сильвестри
14
Риццо
21
Сориано
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
18
Бергессио
77
Окака-Чука
4-4-2
33
Нето
4
Ричардс
15
Савич
2
Гонсало
3
Алонсо
7
Куадрадо
6
Валеро
20
Аквилани
47
Бадель
15
Бабакар
72
Иличич
14
Риццо
7
Крстичич
7
Крстичич
14
Риццо
21
Сориано
32
Дункан
32
Дункан
21
Сориано
18
Бергессио
23
Эдер
23
Эдер
18
Бергессио
4
Ричардс
21
Паскуаль
21
Паскуаль
4
Ричардс
47
Бадель
7
Писарро
7
Писарро
47
Бадель
7
Куадрадо
27
Гомес
27
Гомес
7
Куадрадо
Остались в запасе
Сампдория
Фиорентина
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
96
Самуэле Массоло
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Марко Марин
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
96
Самуэле Массоло
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Марко Марин
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Сампдория - Фиорентина
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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