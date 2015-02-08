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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 08 февраля 2015
Фиорентина
08.02.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 2
Завершен
Аталанта
18'
Х. Мария Басанта
76'
А. Диаманти
89'
М. Паскуаль
9'
Д. Дзаппакоста
83'
Р. Боаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Аталанта
Желтая карточка
М. Гомес
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
М. Паскуаль
Пас отдал
М. Фернандес
89'
83'
ГОЛ! 2:2!
Р. Боаки
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
Замена
А. Рози
️️️️
А. Диаманти
81'
80'
Замена
Р. Боаки
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 2:1!
А. Диаманти
76'
65'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Х. Денис
Замена
М. Салах
️️️️
Хоакин
65'
61'
Замена
К. Дель Гроссо
️️️️
Д. Беллини
Замена
Д. Писарро
️️️️
Б. Валеро
57'
39'
Желтая карточка
Д. Беллини
ГОЛ! 1:1!
Х. Мария Басанта
Пас отдал
М. Фернандес
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дзаппакоста
Пас отдал
А. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
4-3-2-1
16
Тэтэрушану
21
Паскуаль
4
Томович
15
Басанта
15
Савич
47
Бадель
6
Валеро
14
Фернандес
23
Диаманти
17
Хоакин
27
Гомес
3-2-3-2
57
Спортиелло
2
Стендардо
5
Масиелло
29
Беналуан
77
Дзаппакоста
6
Беллини
14
Кармона
8
Чигарини
10
Моралес
10
Гомес
19
Денис
23
Диаманти
20
Рози
20
Рози
23
Диаманти
6
Валеро
7
Писарро
7
Писарро
6
Валеро
17
Хоакин
10
Салах
10
Салах
17
Хоакин
6
Беллини
36
Дель Гроссо
36
Дель Гроссо
6
Беллини
10
Гомес
22
Боаки
22
Боаки
10
Гомес
19
Денис
51
Пинилья
51
Пинилья
19
Денис
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
33
Нето
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Артемио Франки
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