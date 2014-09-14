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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Дженоа
Фиорентина - Дженоа: обзор матча 14 сентября 2014
Фиорентина
14.09.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Дженоа
84'
Желтая карточка
Д. Перотти
84'
Замена
А. Рози
️️️️
Д. Перотти
Замена
М. Паскуаль
️️️️
С. Савич
82'
78'
Желтая карточка
Т. Ринкон
72'
Вторая желтая
Ф. Ронкалья
Замена
Й. Иличич
️️️️
Х. Бабакар
70'
65'
Замена
А. Матри
️️️️
М. Пинилья
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
М. Гомес
57'
Желтая карточка
Н. Томович
51'
46'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
А. Бертолаччи
31'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
16'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
28
Франко Муссис
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-4-2
33
Нето
3
Алонсо
4
Томович
15
Савич
2
Гонсало
20
Аквилани
6
Валеро
7
Писарро
7
Куадрадо
27
Гомес
15
Бабакар
4-4-2
1
Перин
14
Ронкалья
13
Антонелли
87
Де Майо
8
Бурдиссо
88
Эденилсон
91
Бертолаччи
27
Стураро
33
Куцка
51
Пинилья
8
Перотти
15
Савич
21
Паскуаль
21
Паскуаль
15
Савич
27
Гомес
10
Бернардески
10
Бернардески
27
Гомес
15
Бабакар
72
Иличич
72
Иличич
15
Бабакар
8
Перотти
20
Рози
20
Рози
8
Перотти
91
Бертолаччи
8
Ринкон
8
Ринкон
91
Бертолаччи
51
Пинилья
21
Матри
21
Матри
51
Пинилья
Остались в запасе
Фиорентина
Дженоа
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
39
Даниэле Соммарива
ВР
28
Франко Муссис
ЦП
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
28
Франко Муссис
ЦП
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Дженоа
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Артемио Франки
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