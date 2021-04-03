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    Риккардо Импрота - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Риккардо
    Фамилия Импрота
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Родной город Поццуоли
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 33 1 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -81' Торино (Турин) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    16.05.2021 19' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Кротоне (Кротоне)
    12.05.2021 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    09.05.2021 71' -90' Беневенто (Беневенто) 1:3 Кальяри (Кальяри)
    01.05.2021 1' -76' Милан (Милан) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    25.04.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 2:4 Удинезе (Удине)
    21.04.2021 1' -90' Дженоа (Генуя) 2:2 Беневенто (Беневенто)
    18.04.2021 1' -90' Лацио (Рим) 5:3 Беневенто (Беневенто)
    12.04.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    03.04.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 2:2 Парма (Парма)
    21.03.2021 1' -90' Ювентус (Турин) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    13.03.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    83'
    06.03.2021 1' -90' Специя (Ла Специя) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    44'
    03.03.2021 46' -90' Беневенто (Беневенто) 0:3 Верона (Верона)
    07.02.2021 1' -75' Беневенто (Беневенто) 1:1 Сампдория (Генуя)
    31'
    30.01.2021 1' -70' Интер (Милан) 4:0 Беневенто (Беневенто)
    7'
    22.01.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 2:2 Торино (Турин)
    17.01.2021 1' -75' Кротоне (Кротоне) 4:1 Беневенто (Беневенто)
    09.01.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:4 Аталанта (Бергамо)
    06.01.2021 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:2 Беневенто (Беневенто)
    87'
    03.01.2021 39' -90' Беневенто (Беневенто) 0:2 Милан (Милан)
    23.12.2020 1' -70' Удинезе (Удине) 0:2 Беневенто (Беневенто)
    20.12.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 2:0 Дженоа (Генуя)
    15.12.2020 61' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Лацио (Рим)
    11.12.2020 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    06.12.2020 1' -87' Парма (Парма) 0:0 Беневенто (Беневенто)
    84'
    28.11.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Ювентус (Турин)
    90'
    22.11.2020 1' -83' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    52'
    07.11.2020 46' -90' Беневенто (Беневенто) 0:3 Специя (Ла Специя)
    47'
    02.11.2020 71' -90' Верона (Верона) 3:1 Беневенто (Беневенто)
    25.10.2020 64' -90' Беневенто (Беневенто) 1:2 Наполи (Неаполь)
    18.10.2020 76' -90' Рома (Рим) 5:2 Беневенто (Беневенто)
    04.10.2020 74' -90' Беневенто (Беневенто) 1:0 Болонья (Болонья)
    30.09.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:5 Интер (Милан)
    26.09.2020 59' -90' Сампдория (Генуя) 2:3 Беневенто (Беневенто)
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