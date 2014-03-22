Хави Хименес - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Хименес
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Логроно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Хименес
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Логроно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|2
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2014
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|10.05.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Валенсия (Валенсия)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|25.04.2014
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|12.04.2014
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|07.04.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|31.03.2014
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:2
|Леванте (Валенсия)
|28.03.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|22.03.2014
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|15.03.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:1
|Сельта (Виго)
|09.03.2014
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|01.03.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|21.02.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|15.02.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|09.02.2014
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|01.02.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|26.01.2014
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:3
|Леванте (Валенсия)
|19.01.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Барселона (Барселона)
|12.01.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Малага (Малага)
|04.01.2014
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|21.12.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:2
|Леванте (Валенсия)
|13.12.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|29.11.2013
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|24.11.2013
|12' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|09.11.2013
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|03.11.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:1
|Гранада (Гранада)
|01.11.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|26.10.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Эспаньол (Барселона)
|21.10.2013
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|05.10.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Реал (Мадрид)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|24.09.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|14.09.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|31.08.2013
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Леванте (Валенсия)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|18.08.2013
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|7:0
|Леванте (Валенсия)