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Хави Хименес
Статистика
Хави Хименес - статистика
Завершил карьеру
8 июня 1987 (39), Логроно
#1 | Вратарь
183 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
2
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
1 : 0
16.05.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
2 : 0
10.05.2014
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
2 : 0
04.05.2014
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эльче
1 : 1
25.04.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
0 : 0
19.04.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
1 : 0
12.04.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
1 : 2
07.04.2014
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Гранада
0 : 2
31.03.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
1 : 3
28.03.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
0 : 0
22.03.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
0 : 1
15.03.2014
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Реал
3 : 0
09.03.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 0
01.03.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
1 : 1
21.02.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
1 : 0
15.02.2014
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
09.02.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
0 : 0
01.02.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
2 : 3
26.01.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
1 : 1
19.01.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
1 : 0
12.01.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2 : 0
04.01.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
3 : 2
21.12.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
2 : 1
13.12.2013
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1 : 0
29.11.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
0 : 3
24.11.2013
Вильярреал
12' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
2 : 1
09.11.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
0 : 1
03.11.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0 : 0
01.11.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
3 : 0
26.10.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
0 : 1
21.10.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
2 : 3
05.10.2013
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
0 : 1
29.09.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
1 : 1
24.09.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
2 : 2
21.09.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
0 : 0
14.09.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 2
31.08.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
0 : 0
25.08.2013
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
7 : 0
18.08.2013
Леванте
Был в запасе
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