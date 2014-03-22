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    Хави Хименес - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Хави
    Фамилия Хименес
    Команда Алькоркон
    Состав Основной
    Родной город Логроно
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 июня 1987 (35 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 2 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2014 Был в запасе Малага (Малага) 1:0 Леванте (Валенсия)
    10.05.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    04.05.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    25.04.2014 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Леванте (Валенсия)
    19.04.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    12.04.2014 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Леванте (Валенсия)
    07.04.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    31.03.2014 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:2 Леванте (Валенсия)
    28.03.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:3 Бетис (Севилья)
    22.03.2014 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 0:0 Леванте (Валенсия)
    15.03.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:1 Сельта (Виго)
    09.03.2014 Был в запасе Реал (Мадрид) 3:0 Леванте (Валенсия)
    01.03.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:0 Осасуна (Памплона)
    21.02.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Леванте (Валенсия)
    15.02.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    09.02.2014 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Леванте (Валенсия)
    01.02.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    26.01.2014 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:3 Леванте (Валенсия)
    19.01.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Барселона (Барселона)
    12.01.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:0 Малага (Малага)
    04.01.2014 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:0 Леванте (Валенсия)
    21.12.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:2 Леванте (Валенсия)
    13.12.2013 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:1 Эльче (Эльче)
    29.11.2013 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Леванте (Валенсия)
    24.11.2013 12' -90' Леванте (Валенсия) 0:3 Вильярреал (Вильярреал)
    09.11.2013 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:1 Леванте (Валенсия)
    03.11.2013 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:1 Гранада (Гранада)
    01.11.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Леванте (Валенсия)
    26.10.2013 Был в запасе Леванте (Валенсия) 3:0 Эспаньол (Барселона)
    21.10.2013 Был в запасе Сельта (Виго) 0:1 Леванте (Валенсия)
    05.10.2013 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:3 Реал (Мадрид)
    29.09.2013 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:1 Леванте (Валенсия)
    24.09.2013 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    21.09.2013 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:2 Леванте (Валенсия)
    14.09.2013 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    31.08.2013 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 1:2 Леванте (Валенсия)
    25.08.2013 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:0 Севилья (Севилья)
    18.08.2013 Был в запасе Барселона (Барселона) 7:0 Леванте (Валенсия)
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