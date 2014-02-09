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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леванте
Реал Сосьедад - Леванте: обзор матча 09 февраля 2014
Реал Сосьедад
09.02.2014, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леванте
Желтая карточка
К. Мартинес
90'
+3
Желтая карточка
И. Мартинес
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Иваншиц
Замена
Х. Сеферович
️️️️
К. Браво
77'
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Бергара
77'
75'
Желтая карточка
Нагоре
Замена
К. Вела
️️️️
Г. Кастро
67'
61'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
В. Касадесус
25'
Замена
Нагоре
️️️️
Н. Карабелас
18'
Желтая карточка
Л. Винтра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
25
Нагоре
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-4-2
1
Браво
3
Анхель
19
Мартинес
26
Мартинес
15
Ансотеги
5
Кастро
10
Прието
14
Пардо
5
Бергара
9
Агиррече
7
Гризманн
3-3-2-2
1
Навас
15
Карабелас
26
Винтра
4
Наварро
19
Лопес
18
Диоп
12
Хуанфран
23
Симао
23
Иваншиц
18
Баррал
11
Касадесус
5
Бергара
20
Каналес
20
Каналес
5
Бергара
5
Кастро
10
Вела
10
Вела
5
Кастро
1
Браво
9
Сеферович
9
Сеферович
1
Браво
11
Касадесус
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Касадесус
15
Карабелас
25
Нагоре
25
Нагоре
15
Карабелас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леванте
13
Эно Зубикараи
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Реал Сосьедад - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
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