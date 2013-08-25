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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Севилья
Леванте - Севилья: обзор матча 25 августа 2013
Леванте
25.08.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Севилья
Замена
Джейсон
️️️️
Р. Гарсия
90'
+1
83'
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Гамейро
79'
Желтая карточка
Ф. Фасио
73'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Замена
Ж. Симао
️️️️
Ж. Ксуметра
73'
69'
Желтая карточка
И. Ракитич
69'
Замена
Б. Рабельо
️️️️
Д. Перотти
Замена
А. Иваншиц
️️️️
П. Риос
60'
46'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
В. Иборра
44'
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
Д. Баррал
39'
38'
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
П. Лопес
37'
Желтая карточка
Д. Наварро
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
16
Педро Риос
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Навас
16
Эль-Адуа
26
Винтра
4
Наварро
12
Хуанфран
19
Лопес
18
Пинту
17
Ксуметра
14
Гарсия
16
Риос
18
Баррал
4-2-2-2
34
Бету
23
Коке
17
Фасио
16
Кала
3
Наварро
10
Иборра
11
Ракитич
22
Марин
7
Витоло
8
Перотти
9
Гамейро
14
Гарсия
23
Джейсон
23
Джейсон
14
Гарсия
16
Риос
23
Иваншиц
23
Иваншиц
16
Риос
17
Ксуметра
23
Симао
23
Симао
17
Ксуметра
8
Перотти
10
Рабельо
10
Рабельо
8
Перотти
10
Иборра
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
10
Иборра
9
Гамейро
70
Бакка
70
Бакка
9
Гамейро
Остались в запасе
Леванте
Севилья
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Леванте - Севилья
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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