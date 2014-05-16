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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Леванте
Малага - Леванте: обзор матча 16 мая 2014
Малага
16.05.2014, пятница, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
60'
Ф. Портильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Леванте
Пенальти не реализован!
Х. Мануэль Касадо
90'
+1
Замена
Х. Мануэль Касадо
️️️️
П. Перес
82'
80'
Вторая желтая
П. Диоп
Замена
Хуанми
️️️️
Э. Рескальдани
77'
Замена
Б. Павловски
️️️️
Саму
70'
69'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
П. Риос
65'
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
С. Пинту
ГОЛ! 1:0!
Ф. Портильо
60'
56'
Желтая карточка
Д. Наварро
46'
Замена
Анхель
️️️️
Д. Баррал
29'
Желтая карточка
П. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
11
Пабло Перес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
25
Нагоре
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
7
Александр Яковенко
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
19
Бартоломей Павловски
РФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Анхель
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
3-4-1-2
13
Кабальеро
19
Элизеу
5
Антунеш
3
Велигтон
4
Камачо
10
Дардер
11
Перес
14
Саму
20
Портильо
39
Амрабат
7
Рескальдани
4-1-2-1-2
1
Навас
25
Нагоре
4
Наварро
26
Винтра
12
Хуанфран
18
Диоп
22
Сиссоко
18
Пинту
16
Риос
18
Баррал
11
Касадесус
11
Перес
20
Касадо
20
Касадо
11
Перес
7
Рескальдани
7
Хуанми
7
Хуанми
7
Рескальдани
14
Саму
19
Павловски
19
Павловски
14
Саму
18
Пинту
17
Ксуметра
17
Ксуметра
18
Пинту
18
Баррал
9
Анхель
9
Анхель
18
Баррал
16
Риос
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
16
Риос
Остались в запасе
Малага
Леванте
13
Идрисс Камени
ВР
7
Александр Яковенко
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
7
Александр Яковенко
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Малага - Леванте
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Ла Росаледа
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