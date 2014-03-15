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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Сельта
Леванте - Сельта: обзор матча 15 марта 2014
Леванте
15.03.2014, суббота, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
19'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Сельта
88'
Желтая карточка
Шарлес
86'
Замена
С. Мина
️️️️
Ф. Орельяна
Желтая карточка
Н. Карабелас
78'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
В. Касадесус
75'
71'
Желтая карточка
Й. Ортенече
70'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Л. Мадинда
67'
Замена
У. Мальо
️️️️
Х. Кастро
60'
Желтая карточка
Г. Кабрал
Желтая карточка
А. Иваншиц
60'
59'
Желтая карточка
Х. Кастро
55'
Желтая карточка
Л. Мадинда
Желтая карточка
П. Лопес
50'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Диоп
46'
Замена
Э. Родас
️️️️
Хуанфран
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Пас отдал
А. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Хуанфран
15
Карабелас
26
Винтра
19
Лопес
18
Диоп
23
Иваншиц
23
Симао
14
Гарсия
11
Касадесус
18
Баррал
3-2-2-1-2
13
Родригес
22
Кабрал
3
Фонтас
12
Лопес
18
Ортенече
17
Кастро
17
Фернандес
8
Мадинда
14
Орельяна
3
Нолито
19
Шарлес
12
Хуанфран
5
Родас
5
Родас
12
Хуанфран
18
Диоп
22
Сиссоко
22
Сиссоко
18
Диоп
11
Касадесус
90
Диавара
90
Диавара
11
Касадесус
17
Кастро
22
Мальо
22
Мальо
17
Кастро
8
Мадинда
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
8
Мадинда
14
Орельяна
77
Мина
77
Мина
14
Орельяна
Остались в запасе
Леванте
Сельта
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Серхио Альварес
ВР
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Леванте - Сельта
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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