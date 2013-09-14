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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал Сосьедад
Леванте - Реал Сосьедад: обзор матча 14 сентября 2013
Леванте
14.09.2013, суббота, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал Сосьедад
Желтая карточка
С. Пинту
90'
+1
89'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Э. Гранеро
86'
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Вела
81'
Желтая карточка
М. Гонсалес
Замена
Э. Нонг
️️️️
П. Бабакар Диавара
79'
66'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
Э. Родас
64'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
И. Эль-Адуа
46'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Д. Баррал
46'
Желтая карточка
Л. Винтра
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
16
Педро Риос
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Джейсон
ПВ
3
Элойс Нонг
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Навас
26
Винтра
5
Родас
16
Эль-Адуа
12
Хуанфран
18
Диоп
4
Наварро
18
Пинту
17
Ксуметра
16
Риос
18
Баррал
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
26
Мартинес
3
де ла Белья
3
Гонсалес
17
Зурутуса
10
Прието
23
Гранеро
6
Элустондо
7
Гризманн
10
Вела
Диавара
3
Нонг
3
Нонг
Диавара
18
Баррал
23
Иваншиц
23
Иваншиц
18
Баррал
16
Эль-Адуа
90
Диавара
90
Диавара
16
Эль-Адуа
23
Гранеро
14
Пардо
14
Пардо
23
Гранеро
10
Вела
5
Кастро
5
Кастро
10
Вела
7
Гризманн
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Гризманн
Остались в запасе
Леванте
Реал Сосьедад
23
Джейсон
ПВ
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Леванте - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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