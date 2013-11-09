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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леванте
Атлетик - Леванте: обзор матча 09 ноября 2013
Атлетик
09.11.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
72'
М. Рико
84'
А. Адурис
34'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леванте
90'
+6
Желтая карточка
Э. Нонг
Красная карточка
А. Адурис
90'
+2
88'
Замена
Э. Нонг
️️️️
П. Диоп
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Пас отдал
А. Итурраспе
84'
81'
Желтая карточка
П. Диоп
80'
Желтая карточка
Э. Родас
76'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Д. Баррал
ГОЛ! 1:1!
М. Рико
72'
Замена
Г. Токеро
️️️️
Г. Фернандес
69'
Желтая карточка
О. де Маркос
68'
64'
Замена
Н. Карабелас
️️️️
А. Иваншиц
60'
Желтая карточка
А. Иваншиц
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Муньяин
46'
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
46'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
44'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
43'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баррал
11'
Желтая карточка
П. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
3
Элойс Нонг
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
3-4-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
14
Ляпорт
18
де Маркос
7
Эчебаррия
14
Сусаета
18
Гурпеги
8
Итурраспе
10
Муньяин
9
Фернандес
11
Гомес
4-1-3-1-1
1
Навас
19
Лопес
16
Эль-Адуа
5
Родас
12
Хуанфран
18
Диоп
17
Ксуметра
23
Симао
23
Иваншиц
14
Гарсия
18
Баррал
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
9
Фернандес
23
Токеро
23
Токеро
9
Фернандес
10
Муньяин
20
Адурис
20
Адурис
10
Муньяин
18
Диоп
3
Нонг
3
Нонг
18
Диоп
23
Иваншиц
15
Карабелас
15
Карабелас
23
Иваншиц
18
Баррал
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
18
Баррал
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Хави Хименес
ВР
26
Лукас Винтра
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
26
Лукас Винтра
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Атлетик - Леванте
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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