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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Леванте
Райо Вальекано - Леванте: обзор матча 31 августа 2013
Райо Вальекано
31.08.2013, суббота, 01:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Леванте
79'
Х. Ларривей
26'
Р. Гарсия
90+4'
А. Иваншиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Леванте
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
А. Иваншиц
Пас отдал
Ж. Ксуметра
Желтая карточка
Р. Трасоррас
84'
Желтая карточка
А. Буэно
80'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ларривей
Пас отдал
Р. Трасоррас
79'
72'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
П. Риос
Замена
С. Фернандес
️️️️
А. Эмбарба
70'
Желтая карточка
А. Гальвез
68'
64'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Р. Гарсия
62'
Замена
П. Диоп
️️️️
С. Пинту
Красная карточка
Л. Бангура
60'
59'
Желтая карточка
Хуанфран
56'
Желтая карточка
Д. Баррал
Замена
Х. Ларривей
️️️️
А. Гонсалес
56'
Желтая карточка
А. Гонсалес
55'
44'
Желтая карточка
П. Лопес
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
П. Лопес
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Я. Фальке
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
16
Педро Риос
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
0
Леонель Галеано
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-3-1-2
23
Рубен
22
Мартинес
2
Тито
23
Арбилья
6
Гальвез
8
Ньигес
10
Трасоррас
8
Гонсалес
44
Фальке
19
Буэно
7
Бангура
3-2-2-2-1
1
Навас
26
Винтра
16
Эль-Адуа
4
Наварро
19
Лопес
12
Хуанфран
17
Ксуметра
18
Пинту
16
Риос
14
Гарсия
18
Баррал
44
Фальке
23
Эмбарба
23
Эмбарба
44
Фальке
Эмбарба
30
Фернандес
30
Фернандес
Эмбарба
8
Гонсалес
11
Ларривей
11
Ларривей
8
Гонсалес
18
Пинту
18
Диоп
18
Диоп
18
Пинту
16
Риос
23
Иваншиц
23
Иваншиц
16
Риос
14
Гарсия
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
14
Гарсия
Остались в запасе
Райо Вальекано
Леванте
0
Леонель Галеано
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
15
Рауль Баэна
ЦП
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
0
Леонель Галеано
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Райо Вальекано - Леванте
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Вальекас
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