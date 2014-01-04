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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леванте
Валенсия - Леванте: обзор матча 04 января 2014
Валенсия
04.01.2014, суббота, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
42'
П. Пьятти
73'
С. Фегули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леванте
Желтая карточка
Э. Банега
90'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Э. Поштига
83'
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Парехо
80'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
П. Пьятти
75'
ГОЛ! 2:0!
С. Фегули
Пас отдал
А. Барраган
73'
72'
Замена
В. Камараса
️️️️
Ж. Симао
64'
Желтая карточка
Ж. Симао
Желтая карточка
Ж. Матье
62'
54'
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
А. Иваншиц
54'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
П. Риос
ГОЛ! 1:0!
П. Пьятти
42'
Желтая карточка
Р. Кошта
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Алвес
24
Бернат
22
Матье
20
Кошта
19
Барраган
8
Фегули
21
Ромеу
10
Парехо
10
Пьятти
9
Поштига
17
Жонас
4-1-2-2-1
1
Навас
19
Лопес
16
Эль-Адуа
26
Винтра
15
Карабелас
18
Диоп
23
Иваншиц
23
Симао
16
Риос
14
Гарсия
18
Баррал
9
Поштига
10
Картабия
10
Картабия
9
Поштига
10
Парехо
11
Банега
11
Банега
10
Парехо
10
Пьятти
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Пьятти
23
Симао
6
Камараса
6
Камараса
23
Симао
23
Иваншиц
17
Ксуметра
17
Ксуметра
23
Иваншиц
16
Риос
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
16
Риос
Остались в запасе
Валенсия
Леванте
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
1
Хави Хименес
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Валенсия - Леванте
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
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