Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Леванте
Альмерия - Леванте: обзор матча 21 сентября 2013
Альмерия
21.09.2013, суббота, 20:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 2
Завершен
Леванте
45+3'
Верса (П)
51'
Сусо
55'
Н. Эль-Жар (П)
60'
П. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Леванте
90'
+4
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Сусо
87'
86'
Желтая карточка
Д. Наварро
81'
Замена
Д. Баррал
️️️️
А. Иваншиц
77'
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
Замена
О. Диас
️️️️
Родри
75'
68'
Замена
Э. Нонг
️️️️
П. Бабакар Диавара
62'
Желтая карточка
Ж. Ксуметра
60'
ГОЛ! 2:2!
П. Диоп
Пас отдал
Ж. Ксуметра
Замена
Рафита
️️️️
Ф. Сориано
58'
Желтая карточка
Э. Пельерано
56'
Желтая карточка
Родри
55'
55'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Эль-Жар
Вторая желтая
К. Фернандес
54'
Желтая карточка
К. Фернандес
53'
ГОЛ! 2:0!
Сусо
51'
Желтая карточка
Верса
47'
46'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
П. Риос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Верса
45'
+3
44'
Желтая карточка
А. Иваншиц
39'
Желтая карточка
К. Лелль
27'
Желтая карточка
П. Риос
Желтая карточка
Ф. Сориано
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
18
Сержиу Пинту
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
16
Педро Риос
ПВ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
3
Элойс Нонг
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Эстебан
22
Нельсон
5
Трухильо
4
Пельерано
18
Фернандес
14
Тебар
22
Видаль
12
Верса
23
Сориано
10
Сусо
15
Родри
4-1-3-1-1
1
Навас
22
Лелль
26
Винтра
4
Наварро
12
Хуанфран
18
Диоп
17
Ксуметра
23
Иваншиц
18
Пинту
16
Риос
90
Диавара
15
Родри
7
Диас
7
Диас
15
Родри
23
Сориано
20
Рафита
20
Рафита
23
Сориано
10
Сусо
7
Барбоза
7
Барбоза
10
Сусо
90
Диавара
3
Нонг
3
Нонг
90
Диавара
16
Риос
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
16
Риос
23
Иваншиц
18
Баррал
18
Баррал
23
Иваншиц
Остались в запасе
Альмерия
Леванте
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Корона
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Корона
АП
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Альмерия - Леванте
5
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Медитерранео
Новости команд
Все
Альмерия
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+