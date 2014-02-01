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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Райо Вальекано
Леванте - Райо Вальекано: обзор матча 01 февраля 2014
Леванте
01.02.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 0
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Райо Вальекано
86'
Желтая карточка
Тито
83'
Замена
С. Лонго
️️️️
Х. Виера
Замена
П. Риос
️️️️
Н. Эль-Жар
80'
Желтая карточка
Ж. Симао
77'
69'
Желтая карточка
Л. Бангура
64'
Замена
А. Буэно
️️️️
Р. Рочина
60'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Р. Трасоррас
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
А. Иваншиц
58'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Ж. Ксуметра
54'
Желтая карточка
Д. Баррал
43'
39'
Желтая карточка
Р. Рочина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
25
Нагоре
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
9
Анхель
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-1-3-2
1
Навас
12
Хуанфран
4
Наварро
26
Винтра
19
Лопес
18
Диоп
23
Симао
23
Иваншиц
17
Ксуметра
18
Баррал
25
Эль-Жар
3-3-3-1
23
Рубен
23
Арбилья
83
Зе Каштру
2
Тито
8
Ньигес
15
Баэна
10
Трасоррас
44
Фальке
10
Виера
16
Рочина
11
Ларривей
17
Ксуметра
14
Гарсия
14
Гарсия
17
Ксуметра
25
Эль-Жар
16
Риос
16
Риос
25
Эль-Жар
23
Иваншиц
90
Диавара
90
Диавара
23
Иваншиц
10
Виера
9
Лонго
9
Лонго
10
Виера
10
Трасоррас
7
Бангура
7
Бангура
10
Трасоррас
16
Рочина
19
Буэно
19
Буэно
16
Рочина
Остались в запасе
Леванте
Райо Вальекано
1
Хави Хименес
ВР
25
Нагоре
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
25
Нагоре
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Леванте - Райо Вальекано
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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