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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Леванте
Севилья - Леванте: обзор матча 26 января 2014
Севилья
26.01.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 3
Завершен
Леванте
26'
Коке
68'
И. Ракитич
30'
Д. Баррал (П)
71'
Л. Винтра
74'
Ж. Симао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Леванте
Красная карточка
Х. Самперио
90'
+3
90'
+2
Красная карточка
Н. Карабелас
88'
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
Желтая карточка
Ф. Фасио
87'
82'
Замена
И. Эль-Адуа
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Х. Самперио
️️️️
Витоло
80'
Желтая карточка
Н. Пареха
74'
74'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Симао
Замена
М. Марин
️️️️
Х. Антонио Рейес
72'
71'
ГОЛ! 2:2!
Л. Винтра
Пас отдал
А. Иваншиц
ГОЛ! 2:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
68'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Ф. Наварро
64'
61'
Замена
В. Камараса
️️️️
П. Лопес
Пенальти не реализован!
И. Ракитич
58'
46'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Р. Гарсия
44'
Желтая карточка
Ж. Симао
Желтая карточка
Д. Карришу
39'
32'
Желтая карточка
Л. Винтра
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Баррал
ГОЛ! 1:0!
Коке
Пас отдал
Витоло
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Севилья
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
22
Марко Марин
АП
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
25
Нагоре
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Анхель
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-1-2
34
Бету
3
Наварро
17
Фасио
2
Пареха
23
Коке
11
Ракитич
23
Карришу
19
Рейес
7
Витоло
9
Гамейро
70
Бакка
3-3-2-1-1
1
Навас
15
Карабелас
26
Винтра
4
Наварро
19
Лопес
18
Диоп
12
Хуанфран
23
Симао
23
Иваншиц
14
Гарсия
18
Баррал
3
Наварро
90
Фигейраш
90
Фигейраш
3
Наварро
7
Витоло
29
Самперио
29
Самперио
7
Витоло
19
Рейес
22
Марин
22
Марин
19
Рейес
23
Иваншиц
16
Эль-Адуа
16
Эль-Адуа
23
Иваншиц
19
Лопес
6
Камараса
6
Камараса
19
Лопес
14
Гарсия
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
14
Гарсия
Остались в запасе
Севилья
Леванте
13
Хави Варас
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Хави Хименес
ВР
25
Нагоре
ПЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
25
Нагоре
ПЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Севилья - Леванте
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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