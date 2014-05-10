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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Валенсия
Леванте - Валенсия: обзор матча 10 мая 2014
Леванте
10.05.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 37 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
70'
Анхель
81'
А. Иваншиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Валенсия
Красная карточка
П. Лопес
88'
85'
Желтая карточка
Э. Варгас
Желтая карточка
Ж. Симао
85'
83'
Желтая карточка
Ф. Сендерос
ГОЛ! 2:0!
А. Иваншиц
Пас отдал
В. Касадесус
81'
76'
Замена
В. Араужо
️️️️
Х. Фуэго
70'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ф. Картабия
ГОЛ! 1:0!
Анхель
Пас отдал
Л. Винтра
70'
Замена
Анхель
️️️️
Д. Баррал
69'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Р. Гарсия
64'
58'
Замена
Жонас
️️️️
П. Алькасер
Желтая карточка
Хуанфран
56'
54'
Желтая карточка
П. Алькасер
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
П. Диоп
51'
Желтая карточка
М. Сиссоко
45'
+1
Желтая карточка
П. Диоп
44'
40'
Желтая карточка
Р. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Валенсия
1
Антонио Сивера
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Мичел
ЦП
30
Винисиус Араужо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Хуанфран
26
Винтра
4
Наварро
19
Лопес
18
Диоп
23
Симао
22
Сиссоко
14
Гарсия
11
Касадесус
18
Баррал
4-1-2-1-2
25
Алвес
20
Кошта
14
Сендерос
27
Перейра
24
Бернат
8
Фегули
10
Парехо
18
Фуэго
10
Картабия
9
Алькасер
11
Варгас
14
Гарсия
23
Иваншиц
23
Иваншиц
14
Гарсия
18
Диоп
17
Ксуметра
17
Ксуметра
18
Диоп
18
Баррал
9
Анхель
9
Анхель
18
Баррал
10
Картабия
10
Пьятти
10
Пьятти
10
Картабия
18
Фуэго
30
Араужо
30
Араужо
18
Фуэго
9
Алькасер
17
Жонас
17
Жонас
9
Алькасер
Остались в запасе
Леванте
Валенсия
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Антонио Сивера
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Леванте - Валенсия
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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