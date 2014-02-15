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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Альмерия
Леванте - Альмерия: обзор матча 15 февраля 2014
Леванте
15.02.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
62'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Альмерия
87'
Желтая карточка
Сусо
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Д. Баррал
80'
79'
Замена
М. Тебар
️️️️
С. Дюбарбье
Замена
Нагоре
️️️️
Хуанфран
77'
69'
Замена
Корона
️️️️
Р. Азиз
64'
Замена
О. Диас
️️️️
Э. Барбоза
ГОЛ! 1:0!
Д. Баррал
Пас отдал
Н. Эль-Жар
62'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
В. Касадесус
58'
53'
Желтая карточка
А. Трухильо
38'
Желтая карточка
Р. Азиз
31'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
Желтая карточка
Д. Наварро
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Верса
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
25
Нагоре
ПЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Анхель
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Навас
12
Хуанфран
5
Родас
4
Наварро
19
Лопес
18
Диоп
23
Симао
14
Гарсия
18
Баррал
11
Касадесус
25
Эль-Жар
3-2-4-1
1
Эстебан
22
Видаль
6
Торсильери
5
Трухильо
20
Рафита
16
Дюбарбье
12
Верса
7
Барбоза
12
Азиз
19
Зонго
10
Сусо
12
Хуанфран
25
Нагоре
25
Нагоре
12
Хуанфран
18
Баррал
14
Пальярдо
14
Пальярдо
18
Баррал
11
Касадесус
90
Диавара
90
Диавара
11
Касадесус
7
Барбоза
7
Диас
7
Диас
7
Барбоза
16
Дюбарбье
14
Тебар
14
Тебар
16
Дюбарбье
12
Азиз
15
Корона
15
Корона
12
Азиз
Остались в запасе
Леванте
Альмерия
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Леванте - Альмерия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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