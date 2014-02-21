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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Леванте
Вальядолид - Леванте: обзор матча 21 февраля 2014
Вальядолид
21.02.2014, пятница, 23:59
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
52'
Х. Гуэрра
25'
В. Касадесус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Леванте
84'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
Х. Гуэрра
83'
83'
Желтая карточка
Ж. Симао
Замена
Манушу
️️️️
У. Осорио
83'
Желтая карточка
С. Митрович
75'
Замена
В. Перес
️️️️
Д. Ларссон
73'
Замена
Омар
️️️️
А. Рубио
73'
64'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Иваншиц
56'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
П. Лопес
ГОЛ! 1:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
В. Рама
52'
Желтая карточка
В. Рама
38'
25'
ГОЛ! 0:1!
В. Касадесус
Пас отдал
А. Иваншиц
19'
Желтая карточка
Д. Баррал
4'
Желтая карточка
А. Иваншиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
18
Альваро Рубио
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
25
Нагоре
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-1-1-4
13
Мариньо
17
Пенья
18
Руэда
23
Митрович
2
Рукавина
7
Росси
18
Рубио
12
Осорио
24
Гуэрра
12
Ларссон
19
Рама
3-3-2-2
1
Навас
15
Карабелас
4
Наварро
26
Винтра
19
Лопес
18
Диоп
12
Хуанфран
23
Симао
23
Иваншиц
11
Касадесус
18
Баррал
12
Ларссон
20
Перес
20
Перес
12
Ларссон
18
Рубио
7
Омар
7
Омар
18
Рубио
12
Осорио
9
Манушу
9
Манушу
12
Осорио
23
Иваншиц
14
Гарсия
14
Гарсия
23
Иваншиц
11
Касадесус
22
Сиссоко
22
Сиссоко
11
Касадесус
19
Лопес
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
19
Лопес
Остались в запасе
Вальядолид
Леванте
25
Хайме Хименес
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Хави Хименес
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
25
Нагоре
ПЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
25
Нагоре
ПЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Вальядолид - Леванте
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Хосе Соррилья
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