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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетик
Леванте - Атлетик: обзор матча 07 апреля 2014
Леванте
07.04.2014, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
66'
М. Сан Хосе (АГ)
15'
А. Адурис
45'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетик
89'
Замена
Г. Токеро
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
Д. Баррал
88'
87'
Желтая карточка
Э. Моран
79'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
А. Эррера
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Ж. Ксуметра
76'
Желтая карточка
В. Касадесус
72'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Сан Хосе
66'
Желтая карточка
Р. Гарсия
61'
Замена
С. Пинту
️️️️
П. Диоп
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
А. Адурис
Пас отдал
А. Эррера
31'
Замена
Э. Моран
️️️️
М. Рико
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
11'
Пенальти не реализован!
М. Сан Хосе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Нагоре
ПЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Хуанфран
26
Винтра
16
Эль-Адуа
5
Родас
18
Диоп
23
Симао
17
Ксуметра
14
Гарсия
11
Касадесус
18
Баррал
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
3
Этчейта
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
8
Итурраспе
14
Сусаета
17
Рико
21
Эррера
10
Муньяин
20
Адурис
18
Диоп
19
Лопес
19
Лопес
18
Диоп
18
Диоп
18
Пинту
18
Пинту
18
Диоп
17
Ксуметра
90
Диавара
90
Диавара
17
Ксуметра
17
Рико
39
Моран
39
Моран
17
Рико
21
Эррера
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
21
Эррера
14
Сусаета
23
Токеро
23
Токеро
14
Сусаета
Остались в запасе
Леванте
Атлетик
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
25
Нагоре
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
25
Нагоре
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Леванте - Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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