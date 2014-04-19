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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Хетафе
Леванте - Хетафе: обзор матча 19 апреля 2014
Леванте
19.04.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Хетафе
82'
Замена
Х. Валера
️️️️
П. Сарабия
81'
Вторая желтая
Алексис
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Ж. Ксуметра
71'
70'
Замена
Саммир
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
Д. Баррал
67'
61'
Замена
Д. Кастро
️️️️
П. Леон
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
В. Касадесус
58'
56'
Желтая карточка
С. Эскудеро
Желтая карточка
Ж. Ксуметра
52'
51'
Желтая карточка
П. Сарабия
Желтая карточка
Ж. Симао
39'
27'
Желтая карточка
Алексис
Замена
И. Эль-Адуа
️️️️
Д. Наварро
26'
Желтая карточка
Хуанфран
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Хетафе
25
Жулио Сезар
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
19
Саммир
ЦП
8
Мичел
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Хуанфран
26
Винтра
4
Наварро
19
Лопес
18
Диоп
23
Симао
17
Ксуметра
14
Гарсия
18
Баррал
11
Касадесус
4-2-2-2
25
Сезар
4
Алексис
3
Рафа
17
Лопес
18
Эскудеро
25
Ласен
22
Родригес
14
Леон
7
Сарабия
27
Колунга
19
Марика
4
Наварро
16
Эль-Адуа
16
Эль-Адуа
4
Наварро
11
Касадесус
90
Диавара
90
Диавара
11
Касадесус
17
Ксуметра
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
17
Ксуметра
7
Сарабия
20
Валера
20
Валера
7
Сарабия
19
Марика
19
Саммир
19
Саммир
19
Марика
14
Леон
17
Кастро
17
Кастро
14
Леон
Остались в запасе
Леванте
Хетафе
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Леванте - Хетафе
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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