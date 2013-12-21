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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леванте
Атлетико - Леванте: обзор матча 21 декабря 2013
Атлетико
21.12.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
3 : 2
Завершен
Леванте
30'
Д. Годин
47'
Д. Коста
77'
Д. Коста (П)
1'
А. Иваншиц
57'
П. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леванте
90'
Красная карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Д. Годин
90'
88'
Желтая карточка
С. Пинту
Желтая карточка
Р. Гарсия
87'
87'
Замена
С. Пинту
️️️️
Ж. Симао
85'
Замена
Анхель
️️️️
П. Лопес
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Коста
77'
67'
Желтая карточка
П. Диоп
Замена
Адриан
️️️️
Коке
64'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Вилья
60'
57'
ГОЛ! 2:2!
П. Риос
56'
Желтая карточка
П. Лопес
ГОЛ! 2:1!
Д. Коста
Пас отдал
Габи
47'
45'
+1
Желтая карточка
А. Иваншиц
34'
Замена
П. Риос
️️️️
А. Иваншиц
ГОЛ! 1:1!
Д. Годин
Пас отдал
Хуанфран
30'
Желтая карточка
Габи
13'
11'
Желтая карточка
Р. Гарсия
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Иваншиц
Пас отдал
Н. Карабелас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
5
Тиагу
66
Туран
14
Габи
6
Коке
19
Коста
7
Вилья
3-3-2-1-1
1
Навас
15
Карабелас
26
Винтра
4
Наварро
19
Лопес
18
Диоп
12
Хуанфран
23
Симао
23
Иваншиц
14
Гарсия
18
Баррал
7
Вилья
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Вилья
6
Коке
20
Адриан
20
Адриан
6
Коке
23
Симао
18
Пинту
18
Пинту
23
Симао
23
Иваншиц
16
Риос
16
Риос
23
Иваншиц
19
Лопес
9
Анхель
9
Анхель
19
Лопес
Остались в запасе
Атлетико
Леванте
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Хави Хименес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Атлетико - Леванте
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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