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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетико
Леванте - Атлетико: обзор матча 04 мая 2014
Леванте
04.05.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
7'
Ф. Луис (АГ)
69'
Д. Баррал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетико
Замена
Анхель
️️️️
Д. Баррал
80'
78'
Желтая карточка
А. Туран
76'
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
Ж. Симао
72'
Замена
С. Пинту
️️️️
Р. Гарсия
72'
ГОЛ! 2:0!
Д. Баррал
Пас отдал
В. Касадесус
69'
62'
Замена
Диего
️️️️
Коке
Желтая карточка
Д. Баррал
60'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
М. Сиссоко
59'
54'
Желтая карточка
Тиагу
46'
Замена
А. Туран
️️️️
Р. Гарсия
46'
Замена
Адриан
️️️️
Д. Вилья
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Луис
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
26
Лукас Винтра
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
12
Хуанфран
(К)
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Виктор Касадесус
ЛВ
23
Жуниор Симао
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Рауль Гарсия
ЛП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Анхель
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Навас
26
Винтра
4
Наварро
12
Хуанфран
19
Лопес
23
Симао
18
Диоп
22
Сиссоко
11
Касадесус
14
Гарсия
18
Баррал
4-4-2
1
Куртуа
23
Алдервейрелд
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
5
Тиагу
14
Габи
6
Коке
14
Гарсия
7
Вилья
19
Коста
14
Гарсия
18
Пинту
18
Пинту
14
Гарсия
22
Сиссоко
23
Иваншиц
23
Иваншиц
22
Сиссоко
18
Баррал
9
Анхель
9
Анхель
18
Баррал
14
Гарсия
66
Туран
66
Туран
14
Гарсия
6
Коке
10
Диего
10
Диего
6
Коке
7
Вилья
20
Адриан
20
Адриан
7
Вилья
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леванте - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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