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Маурисио Перейра
Статистика
Маурисио Перейра - статистика
Завершил карьеру
15 марта 1990 (36)
#10 | Полузащитник
174 см | 67 кг
Уругвай | Италия
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Товарищеские матчи 2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орландо Сити
34
0
3
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/4 финала
Орландо Сити
0 : 2
26.11.2023
Коламбус
1' - 72'
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
08.11.2023
Орландо Сити
1' - 68'
36'
США. МЛС, 1/8 финала
Орландо Сити
1 : 0
31.10.2023
Нэшвилл
1' - 79'
США. МЛС, 50 тур
Торонто
0 : 2
22.10.2023
Орландо Сити
62' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Орландо Сити
3 : 2
08.10.2023
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 66'
США. МЛС, 47 тур
Нэшвилл
0 : 1
05.10.2023
Орландо Сити
1' - 66'
США. МЛС, 45 тур
Орландо Сити
3 : 0
01.10.2023
Монреаль
1' - 64'
США. МЛС, 44 тур
Орландо Сити
1 : 1
25.09.2023
Интер Майами
1' - 84'
США. МЛС, 42 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
21.09.2023
Орландо Сити
1' - 80'
45'
США. МЛС, 41 тур
Орландо Сити
4 : 3
17.09.2023
Коламбус
1' - 80'
США. МЛС, 39 тур
Цинциннати
0 : 1
03.09.2023
Орландо Сити
1' - 67'
США. МЛС, 37 тур
Шарлотт
1 : 1
31.08.2023
Орландо Сити
1' - 46'
США. МЛС, 37 тур
Орландо Сити
2 : 1
27.08.2023
Сент-Луис
1' - 86'
56'
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
1 : 3
21.08.2023
Орландо Сити
1' - 79'
США. МЛС, 33 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
16.07.2023
Орландо Сити
1' - 74'
25'
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
4 : 0
09.07.2023
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Орландо Сити
4 : 0
05.07.2023
Торонто
1' - 57'
США. МЛС, 29 тур
Орландо Сити
3 : 1
02.07.2023
Чикаго Файр
1' - 88'
США. МЛС, 29 тур
Сиэтл
0 : 0
25.06.2023
Орландо Сити
57' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Орландо Сити
2 : 2
22.06.2023
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 1
18.06.2023
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Орландо Сити
2 : 0
11.06.2023
Колорадо
1' - 84'
56'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
04.06.2023
Орландо Сити
1' - 61'
США. МЛС, 20 тур
Орландо Сити
1 : 1
28.05.2023
Атланта Юнайтед
1' - 64'
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
1 : 3
21.05.2023
Орландо Сити
76' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
1 : 1
18.05.2023
Нью-Йорк Сити
59' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Орландо Сити
1 : 3
23.04.2023
Ди Си Юнайтед
1' - 68'
США. МЛС, 11 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
16.04.2023
Орландо Сити
1' - 87'
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
0 : 2
02.04.2023
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
26.03.2023
Орландо Сити
1' - 84'
2'
США. МЛС, 5 тур
Орландо Сити
1 : 2
19.03.2023
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
12.03.2023
Орландо Сити
1' - 64'
США. МЛС, 3 тур
Орландо Сити
0 : 0
05.03.2023
Цинциннати
1' - 46'
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
1 : 0
26.02.2023
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
77'
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