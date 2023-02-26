Маурисио Перейра - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Маурисио
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Орландо Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Вес
|67
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Маурисио
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Орландо Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 46'
|Орландо Сити
|0:0
|Цинциннати
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Орландо Сити
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|США. МЛС, 1 тур
|77'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орландо Сити
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -46'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|26.02.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|77'