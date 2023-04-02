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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нэшвилл
Орландо Сити - Нэшвилл: обзор матча 02 апреля 2023
Орландо Сити
02.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
0 : 2
Завершен
Нэшвилл
28'
Ф. Пико
74'
Х. Мухтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Нэшвилл
83'
Замена
T. Anunga
️️️️
Ф. Пико
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
И. Ангуло
82'
Замена
G. González
️️️️
Л. Петрассо
78'
78'
Замена
T.
️️️️
С. Джей Сапонг
74'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мухтар
68'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
А. Годой
68'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Л. Хаакенсон
65'
Желтая карточка
Ф. Пико
Желтая карточка
К. Смит
64'
Желтая карточка
Р. Шлегель
48'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
F. Martins
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Пико
Пас отдал
Х. Мухтар
27'
Желтая карточка
А. Годой
26'
Желтая карточка
Л. Хаакенсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
10
Мартин Охеда
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
10
Хани Мухтар
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
28
Abdi Salim
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
11
Gastón González
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Нэшвилл
21
Ян Грегуш
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
12
T.
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
4-4-2
1
Галлезе
13
Петрассо
21
Шлегель
6
Янссон
24
Смит
8
10
Охеда
10
Перейра
5
Араухо
18
Энрике
77
Ангуло
2-5-1-2
1
18
Мур
25
Циммерман
10
Мухтар
22
Пико
20
Годой
54
2
Ловиц
26
Хаакенсон
5
9
Сапонг
13
Петрассо
11
11
13
Петрассо
8
11
Торрес
11
Торрес
8
77
Ангуло
3
3
77
Ангуло
20
Годой
13
МакКарти
13
МакКарти
20
Годой
9
Сапонг
12
12
9
Сапонг
22
Пико
27
27
22
Пико
26
Хаакенсон
23
Вашингтон
23
Вашингтон
26
Хаакенсон
Остались в запасе
Орландо Сити
Нэшвилл
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
28
Abdi Salim
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
28
Abdi Salim
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Остались в запасе
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Орландо Сити - Нэшвилл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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